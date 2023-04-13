Продолжительность службы плоской кровли может варьировать в зависимости от множества факторов, включая качество установки, выбор материалов и климатические условия. Тем не менее, при правильной установке и регулярном уходе, плоская кровля может прослужить от 15 до 50 лет и даже дольше.