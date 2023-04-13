Монтаж и ремонт плоской кровли, гидроизоляция в Казани и Республике Татарстан
Более 15 лет мы производим кровельные работы: текущий и капитальный ремонт кровли гаража, здания, дома; поиск протечек и сушка кровли. Также специализируемся на гидроизоляции фундаментов, подвалов и подземных паркингов.
Предоставляем гарантию на работы до 5 лет. Работаем по ГОСТ и СНиП. Все наши обязательства будут прописаны в договоре.
Цена - качество
Одни из самых низких цен в г. Казань и по всей Республики Татарстан. Произведем работы в срок, а при необходимости - быстро и качественно.
Опыт более 15 лет
Мы специализируемся на монтаже мягкой и мембранной плоской кровле. Производим монтажные работы в любое время года.
Основные направления
Выбрав для себя два основных направления: кровельные и гидроизоляционные работы, мы накопили огромный опыт, чтобы наши специалисты могли производить работы быстро, с высоким качеством и по доступным ценам.
Благодаря кровельному дефектоскопу "Изотест 2.0", который предназначен для проведения высоковольтной диагностики герметичности кровли, мы можем с высокой точностью определить протечку в мягкой и мембранной кровли. Выполним локальный ремонт кровли.
Малая щетка
Большая щетка
❄ Производим монтаж плоской кровли даже в зимний период ❄
Мы способны осуществлять установку или ремонт плоских крыш даже в зимний период. Зимние кровельные работы могут оказаться более экономически выгодными по нескольким причинам:
Долговечность и качество монтажа, как и в летний период
Мы применяем специальные материалы и оборудование, подходящие для работы при температурах до -25°C. Кроме того, мы осуществляем очистку от снега и борьбу с обледенением, чтобы гарантировать эффективный и безопасный монтаж.
Зимние цены на материалы более привлекательны
В зимний период стоимость кровельных и других строительных материалов снижается из-за уменьшения спроса, что делает покупку более выгодной, по сравнению с летним периодом.
Возможность фиксации цены на материалы
Мы предлагаем закупить необходимые материалы зимой по текущим ценам, чтобы зафиксировать стоимость для выполнения работ в более теплое время года, когда это будет удобно для вас.
Часто задаваемые вопросы
За все время нашей практики, при монтаже или ремонте плоской кровли нам задают похожие вопросы. Мы собрали Топ-5:
Каковы наиболее популярные материалы, используемые при монтаже плоской кровли?
Для монтажа плоской кровли востребованы различные материалы, такие как мембраны на основе ТПО (термопластичных полиолефинов), ЭПДМ (этиленпропилендиенмономер), ПВХ (поливинилхлорид), а также традиционные рубероиды, битумные мастичные материалы и другие гидроизоляционные составы.
Какова средняя продолжительность службы плоской кровли после монтажа?
Продолжительность службы плоской кровли может варьировать в зависимости от множества факторов, включая качество установки, выбор материалов и климатические условия. Тем не менее, при правильной установке и регулярном уходе, плоская кровля может прослужить от 15 до 50 лет и даже дольше.
Могу ли я самостоятельно установить плоскую кровлю?
Для монтажа плоской кровли рекомендуется обратиться к опытным специалистам и кровельщикам, так как этот процесс требует профессиональных навыков и знаний в области гидроизоляции и монтажа. Неправильно установленная плоская кровля может вызвать серьезные проблемы с утечками и влагой.
Какой этапы включает в себя процесс монтажа плоской кровли?
Процесс монтажа плоской кровли охватывает ряд важных этапов, включая подготовку основы, укладку гидроизоляционного слоя, установку слоя утеплителя (если необходимо), создание системы дренажа и водостока, а также укладку верхнего покрытия (чаще всего мембраны) и герметизацию соединительных швов.
Как можно обеспечить хорошую вентиляцию для плоской кровли?
Для обеспечения эффективной вентиляции плоской кровли часто применяют специальные системы, такие как вентиляционные каналы, вентиляционные решетки и дымоходы. Это помогает избежать скопления влаги под кровлей и поддерживать здоровый микроклимат внутри здания.